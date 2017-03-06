啟用已封存焚化爐 台東縣議會將表決

垃圾危機迫在眉睫，台東縣政府決定啟動已封存的焚化爐，已提案送交台東縣議會在這次臨時會審議。台東縣議員林參天將要求記名表決。

民國80年間，政府推動「1縣市、1焚化爐」政策，86年台東縣議會通過台東焚化廠興建案，於民國87年公告招標「台東縣BOO垃圾焚化廠興建營運計畫」，達和公司得標，並於民國93年完工。

民國100年3月間，台東縣政府和達和公司因仲裁終止契約。台東縣政府賠償達和公司興建焚化廠的相關費用19億6664萬4559元；達和公司將焚化廠和土地產權移轉台東縣政府。

台東縣政府接收焚化爐後，決定封存不用，改為環教中心。

台東垃圾運往屏東和高雄燃燒，高雄市政府焚化爐因底渣問題，不再幫忙處理外縣市垃圾，去年台東垃圾開始採用掩埋場處理，但是各鄉鎮的掩埋場已經飽和，台東縣長黃健庭決定啟用焚化爐。

台東縣議會從今天起開始召開臨時會，台東縣府已將啟動焚化爐的提案送到縣議會，希望能在議會闖關。

台東縣政府表示，台東縣面臨垃圾危機，13座垃圾掩埋場已飽和，又無法取得新的掩埋場，環保署又不伸援手，外縣市也無法協助焚燒，為了提升垃圾處理自主能力，因此擬啟動焚化爐。

台東縣議員林參天看到提案，大罵「荒唐」，如果啟動了，當初賠給達和的10幾億元不就「白賠了」，況且還要花數億元維修後才能使用，焚化爐的封存和啟用就像荒唐的鬧劇。

林參天表示，縣政府提案送交臨時會審查時，他會要求「記名」表決，讓歷史記下台東有史以來最荒謬的一頁。1060306

(中央社)