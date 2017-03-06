香港老夫妻垂釣墜海 老翁溺斃

一對7旬老夫婦下午在香港新界大澳釣魚，其間疑似妻子失去平衡墜海，老翁跳入海中救人，卻也同樣溺水。兩人被救起後老婦人意識清楚，但老翁卻已陷入昏迷，送醫後不治。

綜合香港明報即時新聞、香港蘋果日報報導，這對老夫妻下午近1時左右在大澳西南面的漁村二澳，搭乘小船釣魚。其間，老婦人疑似失去平衡墜海，老翁救妻心切，跳入海中營救，卻雙雙溺水。

報導提到，其他釣客見狀連忙將2人救起，老翁當時陷入昏迷，老婦人則清醒，兩人被送醫急救，但老翁經搶救後仍宣告不治。1060306

(中央社)