基隆節電競賽開跑 10萬獎金等你拿
基隆市政府配合經濟部舉辦「智慧節電計畫」即日受理報名，市長林右昌在記者會中宣布，除家庭用戶外，這次也擴及服務業及國中小學校園，頭獎可獲新台幣10萬元獎金。
記者會中也首播2017基隆節電宣傳影片，林右昌化身成節電大使，宣導「節電小動作、基隆新生活」，盼民眾一同響應智慧節電。
林右昌表示，基隆市去年在智慧節電競爭中節電率達1.92%，總節電度數達2200萬度，市府今年更準備1000組LED節能燈泡，贈送給前1000組報名參加家庭節電競賽的用戶，希望透過競賽，提醒民眾節電就從小地方開始做起。
工務處表示，這次「校園競賽」有超過200萬元以上的獎勵品，國中、小第1名可分別獲得價值30萬元、第2名20萬元、第3名15萬元的獎勵品，國小組並提供績優獎7名，各10萬元獎勵品。
至於「家庭節電競賽」，工務處指出，憑去年11月至今年4月其中1期電費繳費單，只要用電度數少於同期，且用電量高於41度，就有機會贏得頭獎10萬元，或冰箱、冷氣、洗衣機等節能家電。
此外，在基隆7個行政區中，每區也將選出3名家庭節電王，第1名獎金1萬元、第2名獎金8000元及第3名獎金5000元。1060306
(中央社)
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