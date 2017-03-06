陸掀讀詩熱潮 成都票選最佳詩文

我要評比

在中國大陸中央電視舉辦背誦詩詞比賽後，大陸一些地方掀起詩詞熱，其中四川省成都市票選最佳詩詞，民眾反應熱烈。

成都商報今天報導，成都市文化廣電新聞出版局、教育局一週前舉行有關票選活動，截至昨天下午，7天內參與投票人數超過22萬。

據統計，與成都很有淵源的唐代大詩人杜甫最為當地人崇拜，有超過10首詩被票選為當地前30首最佳詩文，排較前的有「絕句」和「蜀相」。

不過，截至昨天，唐代詩人雍陶的「經杜甫舊宅」以「黑馬」之勢排列首位，有2萬8470票。

由於民眾反應湧躍，主辦機構決定把截止期限從5日延長至12日。這項活動只評選出10首最佳詩詞。

杜甫由於躲避戰亂，曾棄官到成都，在城西浣花溪畔建成了一座草堂，世稱「杜甫草堂」。

雍陶的「經杜甫舊宅」全文為「浣花溪裡花多處，為憶先生在蜀時。 萬古只應留舊宅，千金無復換新詩。沙崩水檻鷗飛盡，樹壓村橋馬過遲。 山月不知人事變，夜來江上與誰期。」

雍陶為晚唐詩人，成都人。1060306

(中央社)