南韓獨檢組：朴槿惠共謀閨蜜收賄

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南韓獨立檢察組今天聲明，總統朴槿惠和親信崔順實共謀收受三星集團賄賂，三星行賄意在鞏固少主李在鎔對公司的掌控權。三星否認行賄拉攏朴槿惠，聲明「未來庭審將揭開真相」。

路透社報導，獨檢組在詳述調查發現的聲明中說，南韓國家退休基金即使預期會出現1388億韓元（1億1987萬美元）的虧損，仍在2015年表決同意三星集團旗下兩家子公司合併。

獨立檢察官朴英洙（Park Young-soo）告訴記者：「三星集團副董事長李在鎔串通包括未來戰略室室長崔志成（Choi Gee-Sung）在內的其他人盜用公司資金，行賄總統和崔順實，目的在獲得支持鞏固由其接班。」

朴槿惠、崔順實和李在鎔皆否認有任何不法。

朴槿惠律師柳榮夏（Yoo Yeong-ha）今天表示，獨檢組對朴槿惠的指控是「荒謬虛構，全非事實」。

柳榮夏聲明表示，朴槿惠未向三星索求任何財務支援，也未自三星獲取任何不法利益。

回應獨檢組指控三星集團行賄拉攏朴槿惠，三星集團今天重申未行賄，也沒尋求不法利益。三星集團聲明：「未來的庭審將揭開真相。」

65歲的朴槿惠是南韓前軍事強人之女，已被暫停總統職務。南韓憲法法庭預定本月裁定是否維持國會去年12月對朴槿惠的彈劾。

一旦憲法法庭維持國會的彈劾決定，朴槿惠將成為南韓史上首位因彈劾案而去職的民選總統，南韓也將因此舉行總統選舉。1060306

(中央社)