深夜排徊提款機 毒蟲交易遊戲金幣遭逮

高巿警保大黎明中隊小隊長朱育徵、警員劉瑞騰等2人，5日凌晨3時許在鳳山區新富路上，發現一男子深夜徘徊於提款機前，準備上前盤查時，男子隨即匆忙想離開，身上當場查獲安非他命1包重1.5公克，全案依毒品罪移送高雄地檢署。

警方調查，32歲洪姓嫌犯有毒品等前科，目前從事宅配工作，被逮後表示，在提款機前徘徊是因為線上遊戲玩家要向他買遊戲金幣，於是在提款機前確認交易金額是否匯入，不知道會因為這樣引來員警注意。

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(中時)