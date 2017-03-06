台灣史上義賣金額最高！兒盟「愛‧T恤」再開賣

號稱台灣史上義賣金額最高，兒福聯盟連續第9年發起「愛‧T恤」公益義賣活動；過去8年已義賣近30萬件、募得8000萬元，今年則目標4萬件，號召一人「衣」愛，盼突破景氣寒冬，累積9000萬善款助弱勢兒童改善生活。

兒盟指出，兒盟每年服務5000名弱勢兒童，調查發現偏鄉窮孩子有多達75.5％飢餓時僅以泡麵、罐頭或零食果腹，更有35.2％連兩雙以上鞋都沒有，基本吃飽穿暖都成問題，也讓孩子不敢夢想未來，超過4成說不出自己夢想。

小鵲媽媽獨力撫養6個孩子，僅打工維持生計，稀飯常成為全家晚餐。問到小鵲夢想，她毫不猶豫「趕快長大賺錢」，幫媽媽照顧弟妹。

兒盟執行長陳麗如表示，吃飽穿暖、夢想未來原應是孩子的基本權利，卻成為弱勢孩子遙不可及的願望。兒盟提供經濟補助與各項服務，盼弭平貧富差距，但近年由於經濟持續不景氣，直接衝擊募款工作，恐影響各項計畫。

有鑑於此，兒盟今年連續第9年發起衣愛助兒盟「愛‧T恤」公益義賣活動；據統計，過去8年已義賣近30萬件、募得8000萬元，今年邀知名網路插畫家陳森田設計，更由金曲創作才子韋禮安任愛心大使號召愛心，目標義賣4萬件。

韋禮安上月甫與兒盟走訪偏鄉小學，擔任一日音樂老師。他說，偏鄉孩子單純，許多人卻連三餐都沒著落，更別說夢想未來。「孩子的世界就像音樂，應該充滿夢想。」他呼籲小額捐款或響應義賣，給予弱勢孩子更好成長空間。

「愛T恤」3月起開賣，每件349元。陳麗如也說，「愛T恤」成就史上最多件數的公益行動，也號召不少過去未曾接觸公益的年輕族群，近年30歲以下捐款人不斷增加，兒盟「愛孩子小舖」網路義賣額也持續增加，令人感動。

(中時)