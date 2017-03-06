台灣史上義賣金額最高！兒盟「愛‧T恤」再開賣
號稱台灣史上義賣金額最高，兒福聯盟連續第9年發起「愛‧T恤」公益義賣活動；過去8年已義賣近30萬件、募得8000萬元，今年則目標4萬件，號召一人「衣」愛，盼突破景氣寒冬，累積9000萬善款助弱勢兒童改善生活。
兒盟指出，兒盟每年服務5000名弱勢兒童，調查發現偏鄉窮孩子有多達75.5％飢餓時僅以泡麵、罐頭或零食果腹，更有35.2％連兩雙以上鞋都沒有，基本吃飽穿暖都成問題，也讓孩子不敢夢想未來，超過4成說不出自己夢想。
小鵲媽媽獨力撫養6個孩子，僅打工維持生計，稀飯常成為全家晚餐。問到小鵲夢想，她毫不猶豫「趕快長大賺錢」，幫媽媽照顧弟妹。
兒盟執行長陳麗如表示，吃飽穿暖、夢想未來原應是孩子的基本權利，卻成為弱勢孩子遙不可及的願望。兒盟提供經濟補助與各項服務，盼弭平貧富差距，但近年由於經濟持續不景氣，直接衝擊募款工作，恐影響各項計畫。
有鑑於此，兒盟今年連續第9年發起衣愛助兒盟「愛‧T恤」公益義賣活動；據統計，過去8年已義賣近30萬件、募得8000萬元，今年邀知名網路插畫家陳森田設計，更由金曲創作才子韋禮安任愛心大使號召愛心，目標義賣4萬件。
韋禮安上月甫與兒盟走訪偏鄉小學，擔任一日音樂老師。他說，偏鄉孩子單純，許多人卻連三餐都沒著落，更別說夢想未來。「孩子的世界就像音樂，應該充滿夢想。」他呼籲小額捐款或響應義賣，給予弱勢孩子更好成長空間。
「愛T恤」3月起開賣，每件349元。陳麗如也說，「愛T恤」成就史上最多件數的公益行動，也號召不少過去未曾接觸公益的年輕族群，近年30歲以下捐款人不斷增加，兒盟「愛孩子小舖」網路義賣額也持續增加，令人感動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。