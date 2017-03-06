辛龍消失2年原因曝光 憲哥點名「最該退演藝圈」

辛龍樂透事件後再上《小明星大跟班》。(圖／中天提供)

辛龍近日因樂透事件上新聞版面，不過疑雲還未解，近日上節目又被吳宗憲點名最該離開藝能界，原因還是跟中獎有關，沈玉琳也在一旁附和，終於解開他消失2年的原因，讓辛龍哭笑不得。

《小明星大跟班》6日將播出「誰最該離開演藝圈」主題，找來多位資深男藝人，這也是辛龍樂透事件後，再度上節目，被吳宗憲點名最該離開藝能界，在場來賓都認同並恭喜他中獎，沈玉琳直虧，「解開我們的疑問，確實過去兩年來沒見過辛龍的身影」，邰智源也附和「因為那兩年他都在家裡瞇牌！」

他更建議辛龍趕緊隱姓埋名離開，因為演藝圈愛借錢人很多，憲哥笑說：「他不怕人家借錢，只怕債主回來找他。」而不僅憲哥，現場來賓一致認為他最該退出，曹西平說他一直用同樣的梗，詹惟中也說「藝能界裡面，戴眼鏡、墨鏡越黑，都準備要退休了！」他一聽馬上把墨鏡拿掉。

(中時電子報)