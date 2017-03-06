夫妻甜看菜單 高圓圓趙又廷一起看手機都閃爆
趙又廷以古裝劇處女作《三生三世十里桃花》夜華一角再翻紅，劇中「整容級」演技大獲好評，微博擁千萬粉絲支持，一舉一動都備受矚目，而趙又廷與高圓圓婚姻生活低調、鮮少公開曬恩愛，不過夫妻倆也多次被網友捕獲甜蜜互動，這回就連兩人一起看手機都甜爆！
趙又廷與高圓圓結婚兩年多，雖然小倆口鮮少公開放閃，但私底下則是私愛到不行，日前就被直擊兩人出遊，趙又廷與高圓圓在餐廳看同一張菜單、仔細研究菜色，而在等餐點的空檔，趙又廷與高圓圓共同看著手機，夫妻倆更是笑得甜蜜。
其實「高圓」夫妻不只一次被甜蜜捕獲，日前網友直擊趙又廷為嬌妻整理頭髮，看似尋常的整理小動作，但趙又廷眼神寵溺盯著高圓圓，光是看照片就感染滿滿幸福氛圍，甜蜜得到長螞蟻！
(中時電子報)
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