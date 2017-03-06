共同社：北韓發射導彈意在牽制美韓軍演

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共同社分析指出，北韓今天向日本海發射4枚彈道導彈，除向美韓兩軍1日開始的聯合軍演表示抗議外，也可能試圖轉移國際社會譴責北韓涉嫌刺殺領導人兄長金正男案的注意。

北韓2日譴責美韓進行或為史上最大規模的軍演，警告將作出軍事回應。

共同社分析指出，北韓今天發射彈道飛彈，其中3枚落入日本專屬經濟區（EEZ），也有可能意在牽制有美軍駐紮的日本。

北韓去年在美韓軍演期間也相繼發射飛毛腿短程彈道導彈和蘆洞中程彈道導彈，宣稱已掌握核彈頭小型化技術。

另外，由於北韓遭控有組織地參與金正男遇害案，使用劇毒神經毒劑VX遭到國際社會強烈譴責。北韓為打破僵局，可能試圖通過發射導彈，轉移國際社會的注意力。

設在美國的禁止核子擴散評論（Non-Proliferation Review）主編波拉克（Joshua Pollack）說，北韓發射的似乎不是洲際彈道飛彈（ICBM），「那看起來是有部署飛彈參與的野戰演習，可能是以前就看過的飛彈。」

美國總統川普上任以來上月首度遇到北韓試射飛彈，他誓言約束北韓和其領導人金正恩。

「紐約時報」（New York Times）報導，川普的國安官員近來開會檢視一系列對抗北韓飛彈威脅的選項，包括直接飛彈攻擊北韓發射點，及重新在南韓引進核子武器的可能性。

報導引述美國政府官員指出，那些選項將很快送呈川普及其高級國安幕僚。

美國目前在南韓部署約2萬8500人部隊及裝備，並計畫在年底前，部署反飛彈終端高空防衛系統（THAAD）（譯者：中央社羅苑韶）1060306

(中央社)