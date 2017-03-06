經典賽郭俊麟戰以色列 郭泰源：狀況最好
世界棒球經典賽開打在即，中華隊今天上午在高尺巨蛋練習，總教練郭泰源公布，7日首戰以色列，由「目前狀況最好的投手」郭俊麟先發。
中華隊與南韓、以色列、荷蘭等4隊預賽同組，爭取前2名晉級。一般預料荷蘭、南韓的戰力都在以色列之上，中華隊要搶晉級，首戰對以色列勢在必得。
中華隊在7日台灣時間11時出戰以色列，ELEVEN SPORTS及公共電視轉播。8日下午5時30分對荷蘭、9日下午5時30分對南韓。
除了郭俊麟先發之外，陳冠宇、江少慶也待命上場。郭俊麟在官辦熱身賽登板2.2局失1分，有4次三振。
中華隊練球之後，郭泰源出席記者會，談到中華隊歷經一段時間的集訓，比賽就在明天，感覺興奮；高尺巨蛋是很好的球場，人工草皮、燈光等環境，相信選手都已經逐漸適應。
媒體問到，對於中華隊投打狀況，郭泰源是否有擔心的地方？他說，熱身賽已經結束，最重要的是明天比賽就要開打，「我不認為有什麼需要擔心」，以色列可能派出多名投手車輪戰，對中華隊是一大挑戰，但這終歸是一場棒球賽。
大戰前夕，郭泰源在記者會小露幽默，被問到「中華隊最大的困難」，他回答，「我之前提過投手最困難，當然我們想贏球，贏球也很困難。」1060306
(中央社)
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