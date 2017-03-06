台籍男子印尼涉販毒遭擊斃 母親不知情

有2名台灣人在印尼涉嫌販毒，一名高姓男子遭印尼警方擊斃，另一名劉姓男子遭逮捕，家住台中的高姓男子母親，面對兒子在國外被擊斃一事，高母完全不知情。

印尼警方1日在雅加達近郊逮捕涉嫌販毒的台灣籍劉姓男子、高姓男子，其中，高姓男子遭到擊斃，劉姓男子遭逮捕。

遭擊斃的高姓男子目前設籍台中市南屯區，當地警方表示，高男的母親對於高男涉及跨國販毒一事表示，她並不知情，高男在海外已遭擊斃，高母也同樣不知情。

高母向警方表示，她只知道兒子在外工作，平常住在逢甲夜市附近，對於兒子所有事情，她都不了解也不清楚。

印尼政府將循正式管道，將偵查結果函知駐印尼代表處。外交部及駐處將繼續關注與掌握本案後續發展。

外交部呼籲，民眾切勿抱持僥倖心態，赴海外從事包括運毒在內的不法行為。1060306

(中央社)