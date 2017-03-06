經辦勞退準備金貪汙 前南市勞工局科員二審判9年

台南市政府勞工局前科員仲南萍利用承辦公司勞工退休準備金機會，鎖定20家已停、歇業但專戶尚未結清的公司，先透過林明亮尋找人頭勞工，再偽造資料變更公司專戶印鑑，詐領21名勞工退休金共3329萬元。台南高分院改依貪汙罪新法將仲某判刑9年，林某判刑5年，並沒收犯罪所得。

55歲的仲南萍於2003年任職台南市政府勞工局勞資關係課課員，2010年縣市合併後改任勞工局科員。從2008年至2012年3月退休時，一直承辦勞工退休準備金相關業務，勞工局2013年才發現此事，將已提前退休的他移送法辦。

法官指出，仲某因承辦事業單位勞工退休準備金提撥的稽催業務，得以利用勞動部「全國勞工行政資訊管理整合應用系統」帳號，查詢 轄內各事業單位勞工退休準備金專戶提撥情形，得知不少已停、歇業公司的勞工退休準備金專戶並未結清。

2009年仲某因經濟壓力大且工作升遷不順，假冒公司名義變更退休準備金專戶印鑑及通訊地址，再以人頭充作該公司的退休員工，向台 灣銀行詐領申領員工退休金。

但他自知不宜親自出面招攬人頭，於是與經濟不佳的友人林明亮商議，由林某尋找人頭詐領。事後，林某分到詐得金額的1成5至3成。

2013年部分被詐領退休金的正牌員工向勞工局申請退休金時，勞工局才發現不少停、歇公司的勞退準備金已被提領，經市府政風室查出仲某涉嫌重大，將全案移送台南地檢署偵辦。

南檢查出，仲某於2009年至2011年間，銀行帳戶有不明資金大量存入，進一步清查發現，共有20家公司、21名勞工受害，共詐得3329萬5450元，全案偵結後依貪汙治罪條例將仲、林2人提起公訴。

一審認定仲某罪證明確，依利用職務機會詐取財物罪判刑10年，褫奪公權5年；林某也同罪判刑5年，褫奪公權2年，2人均連帶追繳犯罪所得。二審比較新舊法，改判仲某徒刑9年，褫奪公權3年，沒收犯罪所得2284萬1315元；林某徒刑5年，褫奪公權2年，沒收犯罪所得978萬9135元。

(中時)