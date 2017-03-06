WBC》以、荷沒派王牌 中華隊想贏關鍵在打擊

4名年輕強投，能率中華隊在經典賽走到多遠?(本報資料照)

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繼以色列推出王牌馬奎斯對戰韓國隊後，荷蘭6日結束練球後，也不約而同讓王牌范登荷克(Rick Van den Hurk)抗韓，對中華隊則可能從效力過中職的吉爾(Jair Jurrjens)等4名洋投擇一上陣，儘管擁大聯盟球星助陣的兩隊，打擊火力兇猛至極，但沒強碰王牌，相對讓中華隊有更多贏球的希望。

中華隊7日起一連三天，將依序與以色列、荷蘭、及韓國隊交鋒，依目前總教練郭泰源前兩戰直接壓上郭俊麟、陳冠宇、江少慶、宋家豪4名較穩定的投手，應就是打算精銳盡出拚這2場、放掉韓國隊。若這4人能正常發揮，應還有辦法在比賽前段，形成五五波的拉鋸戰，不過與此同時，若是打線比賽前半熄火，後段想贏就難上許多。

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以、荷兩國打線強悍，郭俊麟等人也無法像王建民省球，有球數的限制下，可能很快就會啟用牛棚，但熱身賽一路看下來，再對照其他兩國的後防戰力，中華隊的牛棚穩定性只能稱得上普通，得盡可能減輕牛棚上陣時的壓力，才有獲勝的機會，因此近幾場低迷的打擊火力，更必須有所發揮。

如今以色列對中華隊，可能以紅雀2A的貝克(Corey Baker)先發，荷蘭也預期會由打者們不陌生的中職洋將掛帥，無疑給了多為中職班底的打線機會。打擊得在先發下場前，多把握機會搶分，否則等到雙方拚牛棚的中後段，勝算相對就小了。若2場1勝難求，就算真贏韓國隊也無助晉級。

(中時電子報)