MECO回應菲參議長指控：不損害國家政策
菲律賓參議長指控馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）違反菲律賓政府「一個中國政策」。MECO今天發表聲明回應，稱不會做出損傷政府政策以及國際關係的行為。
MECO今天在1份聲明中向參議院保證，理事主席巴納佑（Angelito Banayo），「明瞭MECO地位的複雜性，不會去損害任何政府政策以及與其他國家的關係。」
菲國參議長皮曼德爾（Aquilino Pimentel III）日前提出第302號決議案，要求參議院調查MECO強迫前朝職員隨著政權的轉移而辭職情事。
皮曼德爾在決議案中指控MECO視職員為「政治任命」的官員，等同賦予了MECO「官方屬性」，因而有違「一個中國政策」。
他也警告，這將危及菲陸關係，揚言如有必要將立新法，避免因「一個中國政策」引發外交爭議。
巴納佑在聲明中指責MECO少數高層職員利用人脈，製造出MECO陷入爭議且危及現行政府政策的假象。
他歡迎參議院就MECO人事安排程序展開調查，但也希望這些高層職員的背後動機，也能在調查中被揭發。
巴納佑說明，MECO正在人事整頓的過程中，為在台工作或生活的13萬名菲律賓人提供更佳的服務。事實上，1名MECO人員即被控騷擾菲勞，他想要驅逐的正是此類害群之馬。
MECO是菲律賓政府負責處理台灣事務的機構，在台北派駐有30人、台中與高雄各6人。
聲明全文沒有提及「一個中國政策」。1060306
(中央社)
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