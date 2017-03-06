休傑克曼揮別金鋼狼 羅根全台破1.4億

好萊塢男星休傑克曼告別「金鋼狼」之作「羅根」，台灣搶先在2月28日上映，全台首週票房一舉衝破新台幣1億4600萬元，穩坐全台電影票房冠軍。

「金鋼狼」休傑克曼、「X教授」派屈克史都華日前來台宣傳「羅根」，休傑克曼獨對台灣印象深刻，更在返美後，在節目上大讚台灣粉絲的熱情，令他久久難以忘懷。

投入「金鋼狼」角色長達17年之久的休傑克曼，心中最放不下的，不是角色未來的可能性，而是對於一直陪伴他近20年的粉絲。休傑克曼準備好一支影片感謝全球影迷，他將影迷所繪製的「金鋼狼」創作集結成一支短片放在IG、臉書上，並以「羅根」前導預告片的動人歌曲「Hurt」做襯底音樂，片中還寫上「謝謝所有粉絲17年以來最美好的陪伴」。

「羅根」上週在全球各地登場，美國預估首週末票房約26.4億元，刷新年度開片票房紀錄，全球更狂掃約47.1億元，強勢拿下世界各地票房王冠。

搶在2月28日上映的台灣，票房表現亮眼，全台首週票房一舉衝破1億4600萬元，穩坐全台票房冠軍寶座，也締造「X戰警」及「金鋼狼」全系列票房新紀錄。1060306

(中央社)