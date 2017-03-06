酒駕延長講習 再犯者探監訪視傷殘

我要評比

酒駕肇事率居高不下，為有效防制酒駕肇事，酒駕違規道路安全講習時數，自3月份起已都延長；再犯專班，更安排訪視創世傷殘並探監。

儘管各界再三呼籲喝酒不開車、開車不喝酒，但是仍有很多民眾習慣酒駕，致酒駕肇事、甚至致人於死的意外頻傳。

高雄市交通大隊統計去年全年取締違規酒駕達1萬1878件，今年1月酒駕件數也有1196件；至於酒駕肇事件數，去年高雄市共784件，造成5死、751傷；104年酒駕肇事928件，造成11死、941傷。

監理所指出，矯正駕駛人酒後駕車由原來初犯者4小時延長為6小時；再犯者更從6小時延長為2天共12小時。

講習會對違規行為及酒駕再犯者加強道路安全教育，自3月起分「酒駕違規班」及「酒駕再犯專班」的道路交通安全講習，講習時間也都拉長。

新制課程著重酒駕生命教育、法律責任及酒精對人體健康影響、酒癮預防與治療，對於酒駕違規再犯者開設「酒駕再犯專班」，更增加「戒酒案例分享」及「至指定處所實地教育」課程。

監理所指出，實施實地教育地點包括創世社福基金會、看守所、監獄等各區監理所等，要讓觸法者親眼見證酒後駕車導致傷殘的當事人、家屬或受刑人，盼強化矯正酒駕違規的講習效果。1060306

(中央社)