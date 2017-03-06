2NE1朴春又變臉？進化成「芭比五官」驚呆

2NE1去年底解散，朴春沒續留YG娛樂。（圖／中時資料照）

朴春6日曬自拍照，卻被指「整型中毒」又變臉。（圖／取材自朴春IG）

韓國人氣女團2NE1去年11月無預警宣布解散，除了5月就退團的老么Minzy，朴春也選擇不續約YG娛樂，讓粉絲相當不捨，而許久沒現身螢光幕前的朴春，今（6日）凌晨分享自拍照，一解粉絲的相思苦，但神似「芭比娃娃」的五官，讓外界質疑她是否又「進廠加工」。

朴春今在Instagram曬出自拍照，向大家喊話「好久不見」，引來眾粉絲直呼好想妳，但也有人發現朴春的長相貌似和以前又有不同，不只嘴唇豐厚許多，雙頰線條也有點不自然，搭配大眼睛的組合，整體五官看起來就像是芭比娃娃。

照片一曝光，不少網友開酸「整形中毒」、「真的找不到比朴春更明顯的整容臉了」、「完全認不出來」，令朴春再度捲入變臉疑雲，引發不少討論。

(中時電子報)