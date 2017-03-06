陸強化對台民意機構交流 吳碧珠：不排除市議會組團交流

台北市議會議長吳碧珠正面回應俞正聲強化民意機構交流的呼籲。(取自北市議會官網)

台北市議會議長吳碧珠指出，針對北京正在舉行全國人大、政協「兩會」，其中俞正聲代表政協常委會提出的工作報告中，強調要加強和台灣民意機構的交流，吳碧珠正面回應此一表述，並認為市議會重要職能之一即城市交流，她願意全力促成北市議會自組團體與對岸包括上海、廣州等城市的政協人大民意機構正式交流。建構全新溝通平台。

北京正舉行全國人大、政協「兩會」，其中廣泛交流，加強同港澳台僑同胞大團結大聯合部分，特別提到深化全國政協委員與台灣民意代表機制化交流；吳碧珠表示，對此正面回應，她強調市議會以往都是議員以個別身分加入市府團隊赴大陸交流，今後不排除以市議會為主體，自行組團到大陸各城市進行民意機構之間的互動。但要克服兩關，其一是市議會大會通過，其二是市府編列預算支持。

吳碧珠說，兩岸之間私下的非正式交流並未隨政治的變化而完全中斷，既然對岸拋出這項期待，她樂意推動促成。但她補充說，北市議會對外的交流交往是面向全世界城市，不單是以大陸為主或為限。

民進黨團總召許淑華表示，她完全樂觀看待、正面支持；她還說外界認為蔡政府上台後完全不和對岸互動是錯誤的看法。作為台北市民選舉出來的民代，她認為不是要對岸學習或效法台灣的制度，但如何扮好民眾代議士、為民眾的需求發聲，這是兩岸民意機構的共同角色。許淑華強調，她支持全力向市府爭取預算，以市議會為主體和對岸地方人大、政協對接，希望最快今年就能成行。副議長陳錦祥也強調，只要有助兩岸交流好事情，他也全力支持。

政治大學教授湯紹成表示，俞正聲的報告目的在淡化官方色彩，強化「民間」交流，過去對岸對台灣立法院基本不承認，現在這項表述有可能將民意機構視同廣義的老百姓一部分，換言之，也是對岸釋出「國民待遇」對台灣民眾大戰略的一部分。台北市議會如果在這股潮流中能自組團隊主動和對岸城市級人大、政協對接交流，可說是創造全新的溝通平台，進退之間端視北市議員的政治和兩岸格局。

(中時)