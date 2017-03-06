這3款藥傳也有假 食藥署釐清中

台中市衛生局到各醫療院所、基層藥局稽查，共計通報下架7

降血脂用藥冠脂妥爆出偽藥風波，藥界盛傳不只冠脂妥，健保給付價較高的血糖用藥佳糖維以及較高價格的降血脂用藥維妥力、Lipiail，可能因利差較大，也陷入偽藥風暴中；唯台中市衛生局指稱目前未收到中央通知，無法確定消息真假。

台中市藥師公會顧問陳金火指出，冠脂妥偽藥事件發生後，基層藥局人心惶惶，政府迄今未公布該批號數量、流向，而是由稽查人員到各醫療院所、藥局稽查，費時耗力、又可能做白功，他建議除藥師自行查核，進行下架回收，也要從藥廠出貨單追流向；最快速安人心的做法還是全面回收，待藥廠、藥政單位檢視後再重新換包裝上市。

而除冠脂妥出現偽藥，醫藥界都盛傳，幾項高給付的藥品，如佳糖維，還有更高價的原廠降血脂藥Lipital、維妥力等因價差大，都有可能被不肖人士摻假。對此，唯台中市衛生局食藥科長傅瓊慧回應，目前未收到中央通知，無法確定消息真假。

陳金火說，不少健保藥局反應，近日每每有民眾帶著自家的冠脂妥要求要更換，還有的是吃了只剩兩、三顆也要求藥師換給他，依衛福部規定，要更換要到原領藥的醫療院所或合約藥局，但醫院換藥民眾嫌麻煩，所以全湧到藥局換，徒增藥局困擾。

台中市衛生局食藥科指出，目前已清查醫院63家，藥局及藥商共計28家，共計通報下架7224錠批號為「MV503」的冠脂妥膜衣錠，民眾如持有批號「MV503」的冠脂妥膜衣錠，可向原醫療院所或藥局洽詢，若民眾無法至原取得藥品處所，亦可洽詢台灣阿斯特捷利康免付費服務專線0800-888-633查詢相關訊息。

(中時)