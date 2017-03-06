經國園道 要有碗狀磨石子溜滑梯了
為增加市中心綠地，新竹市政府串聯綠廊帶，打造全長4公里長的「新竹之森」，尤其「東大–民權路段」，除有林蔭步道外，更設置兒童遊戲區，包括全市首座「碗公型磨石子溜滑梯」，市長林智堅6日前往視察施工進度與品質，他保證絕對再度掀起溜滑梯熱潮。
城市行銷處表示，經國園道改造工程共分3期，總經費4880萬元，全長1000公尺、6公尺寬林蔭步道，將串聯文化中心、護城河、中央公園、隆恩圳沿線綠地，形成1條全長4公里的「新竹之森」，讓市民朋友擁有「視覺上富有城市美學、身心靈能夠紓壓減壓」的自然環境。
林智堅表示，去年底完工的經國綠園道1期工程「民權–民生段」，敲除阻隔行人動線的花台，讓綠地延伸，並梳理樹木、改善排水設施，明亮、舒適的綠廊帶，受廣大市民的支持與肯定，目前2期工程東大路至民權路段，也正如火如荼施工中，預計5月啟用。
他說，經國路綠園道2期工程，除設置機車停車位、照明重新設備，保留綠地草皮，另符合各年齡層需求，規畫兒童遊戲區，有攀爬區及砂坑，擺脫制式塑膠罐頭遊具，打造新竹市首座「碗公型磨石子溜滑梯」，從任何角度都可溜，完工後可望吸引爸媽帶著孩子，或是阿公阿嬤帶孫來玩，成為市民休憩的最佳空間。
(中時)
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