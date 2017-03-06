海巡署打擊越界陸船 立委盼成立離島分署
金門海、岸巡隊強力掃蕩越界作業，但大陸漁船仍經常摸黑溜過來，立委楊鎮浯今（6）日要求海巡署重視當地漁民權益，並成立「離島分署」強化打擊作為。署長李仲威允諾在組織修編時，將審慎研議可行性和必要性。
立法院司法法制委員會今天進行「行政院海巡署海洋巡防總局、海岸巡防總局、各地區巡防局組織條例修正草案」審查，楊鎮浯鎖定漁民權益及護漁行動，肯定「巡護七號」高密度勤務支援金門巡弋護漁，掃蕩陸船越界捕撈外，也強力要求海巡特勤隊長駐金門，以提升掃蕩成效。
楊鎮浯也關切海巡署人力資源的編制與運用現況，包括海、岸巡人員的勤務津貼及加班費預算編列情形，要求海巡署妥善規畫和處理，替海巡幹員好好加油打氣。
楊鎮浯並指出，金馬澎離島海巡業務案件占全國的3成以上，但目前海巡業務分屬中巡局、北巡局、南巡局，他建議基於金馬澎同屬離島，又與境外水域相接，業務屬性、管理問題相似的考量，應研議設立「離島分署」，以提高工作績效和確保離島居民的權益。
海巡署長李仲威表示支持，並具體承諾在組織修編時，將就設立「離島分署」事宜進行廣泛研議。
(中時)
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