推銷台灣農產 桌球王子江宏傑在日秀廚藝
台灣8縣市政府在農委會力邀下，組成史上最大規模的參展團，參加7日起在日本舉辦的「2017東京國際食品展」，且特地邀請剛與日本桌球名將福原愛結婚的台灣桌球王子江宏傑代言行銷台灣優質農漁特產品。江宏傑6日在記者會上當場展示了為愛妻學的「愛的台灣味」沙拉。
「2017東京國際食品展台灣8縣市聯合行銷記者會」6日在千葉市的飯店舉行，江宏傑當場穿上圍裙，用台灣各地食材，結球萵苣、彩色蘿蔔、鳳梨、香蕉、地瓜，搭配龍眼、芒果、洛神花及秋葵等蔬果乾，淋上果醋及蜂蜜調和而成的沙拉醬，現做了一道「愛的台灣味」沙拉。
江宏傑透露新婚生活表示，其實平時都是福原愛做菜，但福原愛很喜歡吃生菜沙拉，她應該會很喜歡這道菜。另外，被問到是否陪小愛去逛市場時，江宏傑表示，自己很忙，沒時間陪，但媽媽會陪她去超市買菜。
台南副市長張政源開玩笑說，江宏傑和福原愛的新居就在台南，歡迎日本朋友到台南追星，說不定到菜市場會遇到福原愛在買菜喔。
高雄市長陳菊致詞表示，2012年起高雄市開始組團參加東京食品展，這次共有8個縣市都來參展，是規模最大的一次。盼台灣所有安全、優質的農漁產品能受日本朋友的喜愛。
農委會主委林聰賢表示，此行有3個任務，第一是向日本政府表示感謝，去年底增加開放台灣的柑橘和蜜棗兩種農產品進口。第二是感謝日本朋友喜愛台灣農產品，希望透過整合行銷，將平台、通路架得更好。第三是感謝農民的努力，並將協助農民提高農產品品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。