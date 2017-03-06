推銷台灣農產 桌球王子江宏傑在日秀廚藝

台灣桌球王子江宏傑6日在千葉舉行的「2017東京國際食品展台灣8縣市聯合行銷記者會」上代言台灣農特產品，並當場做了一道「愛的台灣味」沙拉。(黃菁菁攝)

台灣桌球王子江宏傑6日在千葉舉行的「2017東京國際食品展台灣8縣市聯合行銷記者會」上代言台灣農特產品。(黃菁菁攝)

「2017東京國際食品展台灣8縣市聯合行銷記者會」6日在千葉市的飯店舉行，新北市、臺中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣等8個縣市首長，以及農委會主委林聰賢、駐日大使謝長廷、外貿協會董事長黃志芳都到場。(黃菁菁攝)

台灣8縣市政府在農委會力邀下，組成史上最大規模的參展團，參加7日起在日本舉辦的「2017東京國際食品展」，且特地邀請剛與日本桌球名將福原愛結婚的台灣桌球王子江宏傑代言行銷台灣優質農漁特產品。江宏傑6日在記者會上當場展示了為愛妻學的「愛的台灣味」沙拉。

「2017東京國際食品展台灣8縣市聯合行銷記者會」6日在千葉市的飯店舉行，江宏傑當場穿上圍裙，用台灣各地食材，結球萵苣、彩色蘿蔔、鳳梨、香蕉、地瓜，搭配龍眼、芒果、洛神花及秋葵等蔬果乾，淋上果醋及蜂蜜調和而成的沙拉醬，現做了一道「愛的台灣味」沙拉。

江宏傑透露新婚生活表示，其實平時都是福原愛做菜，但福原愛很喜歡吃生菜沙拉，她應該會很喜歡這道菜。另外，被問到是否陪小愛去逛市場時，江宏傑表示，自己很忙，沒時間陪，但媽媽會陪她去超市買菜。

台南副市長張政源開玩笑說，江宏傑和福原愛的新居就在台南，歡迎日本朋友到台南追星，說不定到菜市場會遇到福原愛在買菜喔。

高雄市長陳菊致詞表示，2012年起高雄市開始組團參加東京食品展，這次共有8個縣市都來參展，是規模最大的一次。盼台灣所有安全、優質的農漁產品能受日本朋友的喜愛。

農委會主委林聰賢表示，此行有3個任務，第一是向日本政府表示感謝，去年底增加開放台灣的柑橘和蜜棗兩種農產品進口。第二是感謝日本朋友喜愛台灣農產品，希望透過整合行銷，將平台、通路架得更好。第三是感謝農民的努力，並將協助農民提高農產品品質。

(中時)