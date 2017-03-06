「講客電台」LOGO徵選 最高獎金6萬元！

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講客廣播電臺LOGO徵選活動開跑！客委會邀各方好手踴躍參與，見證全國頻道客家廣播電臺開台盛事。首獎可獲獎金6萬元，網路人氣獎也有1萬元，即日起至4月7日止。

客委會表示，講客廣播電台為全國頻道客家廣播電臺，以延續客家母語，提升客家文化，維護與扶植客家族群的媒體近用權與文化發聲權為宗旨，目前正積極籌設，未來將提供多元化節目的專業服務，並於節目中融入客家語言、文化，讓對客家文化有興趣的聽眾更進一步了解客家文化之美。

為見證開台盛事，客委會舉辦LOGO徵選活動，邀全民共同參與。即日起至4月7日止，凡喜愛設計創作者，不限國籍、地區、年齡、經歷皆可報名參加，第一名獎金新台幣6萬元，第二名獎金新台幣3萬元，第三名獎金新台幣1萬元。

客委會指出，將邀專業評審為參賽作品評分，並在活動網站公布所有合格參賽作品，進行網路人氣票選。網路票選成績除納入計分，得票最高者更可獲得網路人氣獎獎金1萬元。詳情請上客委會及活動網站查詢。

(中時)