春裝剛上市 新竹大遠百明起大送抵用券搶客

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春裝剛上市，新竹大遠百明 (7)日至19日就大送抵用券搶客，服飾單筆滿4,000元送1張300元抵用券。

新竹大遠百表示，雖然8日是「三八婦女節」，活動並不局限女性相關商品，更擴大到全館服飾，但8日當天單筆滿500元加happy go卡，將贈送限量380罐的女性養身茶。

新竹大遠百指出，顧客取得的抵用券，自23日至4月10日消費滿1,000元可使用1張。

(工商)