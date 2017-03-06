竹湖暐順麗緻文旅迎春 推杭州春季限定養生菜
竹湖暐順麗緻文旅迎春，館內麗緻天香樓明(7)日至5月底推「杭州農家樂」，端出春季限定養生菜30多道。
竹湖暐順麗緻文旅行政總主廚徐文斌表示，春天萬物生機勃勃，講究養生的杭州人流行吃農家菜，也就是以傳統方法養殖的雞、鴨、蔬菜、當令自然生長的特產作為原材料烹製。
竹湖暐順麗緻文旅指出，「杭州農家樂」從農家珍鮮小膳到婆婆柴燒熱餚，單點價格介於180元至880元，例如旱蒸小笨雞手工菜、乾隆皇帝最愛的風味小吃之一貓耳朵、杭式老滷熬煮的淄川羊糕凍、老滷鴨及婆婆紅燒肉等。
徐文斌說：「春季限定杭州農家菜強調『不時不食』。」在尾牙、春酒期間大魚大肉後，適時在春的開始端出養生菜色。
(工商)
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