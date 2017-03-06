彰化磺溪美展徵件 廣邀藝術家參賽
第18屆彰化縣磺溪美展24日開始收件，彰化縣政府今天移師台北宣傳，廣邀全國藝術家報名，總獎金豐厚，更有公開展出機會。
彰化縣「第18屆磺溪美展」即將開始徵件，彰化縣政府文化局今天在台北國際藝術村舉行徵件記者會，收件日期本月24日到4月5日，凡具有中華民國籍藝術創作者都可報名，有展出機會，總獎金達新台幣219萬元。
縣府文化局表示，磺溪美展民國89年開辦，今年邁入第18年，徵件類別為立體工藝、數位藝術、書法篆刻、油畫水彩、水墨膠彩、影像攝影，預計評選出磺溪獎、首獎、優選獎、磺溪新人獎、入選獎等獎項。
文化局表示，彰化擁豐厚文化與歷史內涵，藝師雲集、人才輩出，美展為呈現彰化縣工藝特色，每年「磺溪獎」獎座都邀工藝家精心設計，這是彰化美展獨特之處，且參賽者年齡、身分廣泛，從20多歲到80多歲都有，更有監獄收容人拿下去年立體工藝類「磺溪獎」。
文化局認為，彰化縣磺溪美展是彰化重要藝文活動，獲藝術創作者及企業重視，94年起由全興文教基金會長期資助，挹注金額逾1700萬元，為鼓勵更多優秀藝術家創作，98年還增設「全興獎」，此為企業回饋鄉里、造福社會、贊助文化藝術最佳典範。1060306
(中央社)
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