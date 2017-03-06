小模命案梁女獲釋 網友：太戲劇化了
陳姓外拍女模命案，原遭檢警羈押的死者閨密梁姓女子，承辦的士林地檢署以程男指述有瑕疵，向法院撤銷梁女羈押，案情逆轉，引發網友議論，直呼「太戲劇化了」。
士林地檢署今天指出，因梁姓女子被控部分，近日查證後，認為程男指述有瑕疵，已不符當初羈押要件，今天提訊後，向法院撤銷羈押，並予以釋放。
梁女獲釋的消息一出，引發網友們議論，認為案情「大逆轉」，實在有如本土劇劇情，甚至「比八點檔還精彩刺激」，直呼「太戲劇化了」。
「記者亂帶風向，這下糗啦」不少網友反批媒體，認為案發至今，檢調秉持偵查不公開，但媒體報導「風向」都直指梁女就是兇嫌之一，有人替她抱屈。「如果真的不是她做的，大家就不要再攻擊了，當事人心理壓力一定也很大」。
也有不少網友理性說，若梁女母親真的拿出家中監視器，且梁女的不在場證明屬實，那些在網上怒罵梁女的人，不知如何找台階下，直呼「那麼多監視器，用口講無用」、「還是理性點看證據」。
不過也有網友仍對媒體所報導的內容、案情提出許多疑點，包括梁母所指「梁女手機被偷」之事，為何未掛失、報警，而是讓主嫌使用，事隔多日才提出這些說法，仍令人不解。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。