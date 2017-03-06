小模命案梁女獲釋 網友：太戲劇化了

陳姓外拍女模命案，原遭檢警羈押的死者閨密梁姓女子，承辦的士林地檢署以程男指述有瑕疵，向法院撤銷梁女羈押，案情逆轉，引發網友議論，直呼「太戲劇化了」。

士林地檢署今天指出，因梁姓女子被控部分，近日查證後，認為程男指述有瑕疵，已不符當初羈押要件，今天提訊後，向法院撤銷羈押，並予以釋放。

梁女獲釋的消息一出，引發網友們議論，認為案情「大逆轉」，實在有如本土劇劇情，甚至「比八點檔還精彩刺激」，直呼「太戲劇化了」。

「記者亂帶風向，這下糗啦」不少網友反批媒體，認為案發至今，檢調秉持偵查不公開，但媒體報導「風向」都直指梁女就是兇嫌之一，有人替她抱屈。「如果真的不是她做的，大家就不要再攻擊了，當事人心理壓力一定也很大」。

也有不少網友理性說，若梁女母親真的拿出家中監視器，且梁女的不在場證明屬實，那些在網上怒罵梁女的人，不知如何找台階下，直呼「那麼多監視器，用口講無用」、「還是理性點看證據」。

不過也有網友仍對媒體所報導的內容、案情提出許多疑點，包括梁母所指「梁女手機被偷」之事，為何未掛失、報警，而是讓主嫌使用，事隔多日才提出這些說法，仍令人不解。1060306

(中央社)