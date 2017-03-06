梁母臉書留言 指女兒1日案發時在家

陳姓女模命案大逆轉，疑似設局的梁女確定有不在場證明，士林地檢署向法院撤銷羈押、釋放。稍早，梁女母親也在臉書留言，指女兒1日案發時間在家。

陳姓女模1日被程男性侵、勒斃，棄屍於北市八德路的萬象大樓地下室，事發後程男與梁女在台中落網，程男指梁女是陳女閨密，因妒恨陳才設局；梁女則強調其案發時人在家中。

案發後，梁女的林姓前男友在臉書PO文，指梁女會有報應，梁女的母親則在臉書下方二度留言，指女兒也被程男騙，程男甚至在2月20日時偷走女兒手機，冒用女兒身分發送簡訊，混淆檢警辦案，並強調女兒在1日案發當天中午在家。

梁母臉書表示，從新聞畫面看，1日上午11時46分至中午12時左右，跟程男出現在超商的人絕對不是梁女，且1日上午11時她親自叫梁女起床，梁起床後在房間使用電腦，而她在煮飯，中午12時30分梁女與她在家吃午餐，她下午1時上班前，確定梁女在家，梁母說，「她（指梁女）不可能會分身，這是我100％可以確定她在家。」

梁母在臉書強調，她家門口的監視器、家裡電腦可以作證梁女案發時在家，一定另有其人，指女兒不可能冷血到親眼目睹自己最好的朋友被姦殺，請大家相信警方，有幾分證據說幾分話。

梁母最初留言說，女兒是一個單純的受害者，只是比較幸運沒有被程嫌殺死，梁也是無比悲痛悲憤的心情失去她的好朋友，已經進入司法程序，相信司法會還給梁一個清白，還給受害者一個公道。留言被網友罵翻。1060306

(中央社)