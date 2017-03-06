聲帶注射脂肪　讓患者重獲新「聲」

卓筱芸醫師指出，聲帶可藉由注射脂肪，恢復發聲功能。（葉臻攝）

卓筱芸替患者聲帶注射脂肪，恢復發聲功能。（葉臻攝）

聲帶也可以整形？衛生福利部桃園醫院耳鼻喉科醫師卓筱芸表示，耳鼻喉科中的聲帶內自體脂肪注射手術，能將患者本身的脂肪移植注射到聲帶，讓聲帶麻痺、萎縮、老化的患者重現「聲」機，但因為技術性高且需要患者配合局部麻醉，並沒有很多醫師會操作。

卓筱芸表示，例如食道癌、甲狀腺腫瘤，或是經過主動脈剝離手術、心血管手術的患者，導致神經受損、聲帶麻痺，都能藉由這項手術，重新獲得清楚的聲音，而也有長輩因為聲帶老化，沒辦法唱歌前來施行手術，病人可利用門診掛號，手術過程約30分鐘，施打完後就能重獲新「聲」，但若是因為聲道受傷結疤的患者，利用這種手術的復原率就很低，治療過程也會很辛苦，可能需要其他治療管道，才能獲得改善。

(中時)