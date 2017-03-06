校車衝入側溝，元兇是「它」

1輛員林客運校車上午在二林太平路衝出路面，禍首疑似是爛泥。(鐘武達攝)

爛泥惹的禍！1輛負責載送上下學的員林客運校車，上午7點多將學生送達學校準備回程途中，突然在二林鎮太平路衝出路面、車輪卡在側溝，進退不得，所幸無人受傷，也未影響學生上課。肇事元兇，竟是「一堆爛泥 」。

員林客運員林站站長指出，校車是在上午完成載送學生任務，準備回程到員林停車場停放，不料，行經的二林鎮太平路段，疑似有農民駕駛才完成田間作業的耕耘機上路，且耕耘機上大量爛泥掉落在路面，校車的車輪不慎輾壓到，導致打滑。

員客表示，當時車內只有司機1人，並沒有學生，只是虛驚一場，校車也已經完成拖吊，沒有損傷。

(中時)