靠著聲樂基礎 新興高中摘全國音樂比賽特優
新興高中合唱團本月4日參加全國音樂比賽，靠著用聲樂技巧穩紮穩打練出的基本功、選擇曲目的內涵，及唱歌的細緻度，以91.24分獲得混聲合唱高中職組特優，險勝分數90.5的竹科實中合唱團。
帶隊的聲樂老師陳喬薰說，這次比賽的曲目「雪花的快樂」和「聽泉」，早在去年6月就已選定，這次是第4次蟬聯冠軍，但緊追在後的竹科實中也很強勁，連續2年都以相差不到1分的距離險勝，比賽前兩周的集訓除了要求團員講話要輕聲細語，一起床也要多喝溫水，搭配些許的體操帶動身體活力。
「贏在發聲的方法和曲目的內涵」，陳喬薰指出，新興高中合唱團是利用聲樂的發聲原理做基礎，在音色的強弱和轉換的處理，比其他隊伍更細緻，若學生在唱時遇到問題，會直接來請教她，她和選出來的聲部幹部也會抓出每個團員的歌唱「死角」一一雕琢，而比賽曲目則選用非炫技而是有內涵的歌曲，搭配唱歌的表情，穩紮穩打獲得優勝。
(中時)
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