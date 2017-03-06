大陸霍童天后宮 參拜梧棲浩天宮請靈

大陸福建省寧德市蕉城區霍童天后宮，6日前往梧棲浩天宮拜會。（陳淑娥攝）

大陸福建省寧德市蕉城區霍童天后宮，6日前往梧棲浩天宮拜會。（陳淑娥攝）

大陸霍童天后宮前往浩天宮拜會，蕉城區民族與宗教事務局長鍾思斌進行參拜。（陳淑娥攝）

大陸福建省寧德市蕉城區霍童天后宮，6日上午前往梧棲浩天宮拜會，進行參拜、分香火等儀式，浩天宮主委陳起鶴及興建主委王經綻率廟中人員全程接待，陳起鶴將浩天宮香火裝進紅袋中，交由霍童天后宮代表攜回「合爐」完成分靈儀式。

蕉城區民族與宗教事務局長鍾思斌說，寧德市位在福州北方1百多公里處，是個沿海城市，這次來台最重要為霍童天后宮要向浩天宮結為姐妹宮，再者請靈將浩天宮媽祖到霍童天后宮，讓兩廟香火更加旺盛。

鍾思斌指出，霍童天后宮興建於2013年，2016年蓋好主殿，是一間年輕的廟，有許多傳統科儀都須學習，結為姐妹宮也將精實霍童天后宮的不足，因此這次請靈行程相當重要也極具意義，同時，也為了增進兩岸間的交流，將媽祖文化進一步弘揚、保佑社會安定。

(中時)