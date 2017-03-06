年輕族患青光眼率 近10年激增2成
青光眼患病年輕化，近十年增加二成。彰化秀傳紀念醫院6日舉辦衛教講座暨免費篩檢，呼籲民眾重視眼睛保健，尤其是重度依賴手機的低頭族、3C使用者、高度近視族群及有家族病史者，每半年定期檢查眼壓。
根據統計數據，青光眼已成為全世界導致眼盲的第二位眼疾，加上症狀不明顯，患者不易自覺；秀傳醫院響應世界青光眼日，上午在大廳舉辦「隱形殺手與視力小偷─眼壓與眼睛疾病」主題講座，提醒民眾定期進行眼睛檢查。
眼科部主任趙世鈞指出，台灣青光眼患者約35至40萬人之間，40歲以上平均每100人就有1至2名患者，而且近年有年輕化現象，比十年前增加約二成。
副院長林浤裕說，近年醫療科技進步，透過眼球電腦斷層掃描，檢查視神經纖維層厚度，即可快速診斷出是否罹患青光眼，雖無法完全治癒，但可透過減壓手術、終身用藥控制穩定病情。
林浤裕提醒，青光眼的威脅性不亞於白內障，且不會出現症狀，已經造成的視野變狹窄、視力缺損均無法挽救，急性的症狀如太陽穴劇痛與眼球腫脹，常被誤以為是高血壓，慢性則可能被誤認為痠痛疲勞，高危險群務必要定期檢查。
(中時)
關鍵字：青光眼
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