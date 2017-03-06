陳國恩：19性侵犯失聯 列管追捕

警政署長陳國恩。（劉宗龍攝）

小模被閨密男友劫財姦殺事件，引起立委關切社會中還潛伏多少性侵犯，有多少行蹤不明等問題，對此，內政部警政署長陳國恩6日在立法院內政委員會答詢表示，19人未依性侵害犯罪防治法到警察機關報到，將造冊列管並追捕。

(中時)