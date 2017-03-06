SBL》無懼4天3戰 麥班達：就是要贏！

對於7日的季後賽首輪第3戰，璞園總教練麥班達只有一個念頭，就是要贏！(黃及人攝)

挾著2勝1敗聽牌優勢，桃園璞園7日晚上7點在彰化縣立體育館，續跟富邦勇士交手，6日進行完約90分鐘訓練後，璞園總教練麥班達表示，儘管即將面臨4天3戰的嚴苛體能考驗，但球隊目標只有1個，「就是要贏！」

畢竟陣中擁有不少超過30歲的老將，璞園6日沒讓戴維斯、林金榜、簡浩、吳岱豪、陳子威與彭俊諺6人真正訓練，只在場邊放鬆舒緩，麥班達給的解釋是，「比賽打不到20分鐘的人本來就要練，畢竟我們要走的路還很長。」

在前2場比賽中，雙方洋將表現的差異，造成勝負的重要關鍵之一，「新台灣人」戴維斯表現明顯優於歐布萊恩一截，麥班達認為，戴維斯一直以來都是璞園的優勢，也是最佳洋將，起碼對他們而言，戴維斯是最好用的洋將。

「我想明天關鍵仍在防守，我們必須祭出凶狠一點的防守才行，」麥班達說，「至於到底要守歐布萊恩的內線或外線，我想連他們自己教練團都無法控制歐布萊恩了，我也無須想太多，一切就看明天狀況而定。」

璞園在練球結束後，全隊集合在中圈吶喊打氣。(黃及人攝)

帥哥射手簡浩同樣喊出「就是要贏」的口號，「只要我們拿出季後賽第1戰的進攻，以及第2場的防守，我們明天沒問題的，至於防守歐布萊恩，就交給戴維斯與吳岱豪處理，你沒看到昨天連林耀宗都守很好，我都叫他『救世主』了。」

7日剛好也是簡浩32歲生日，問他打算怎麼慶祝？他滿臉委屈表示，「原本我老婆前兩場都在場邊，沒想到她為了顧貓，昨天就回台北了，老公與貓咪相比，看來還是貓比較重要，假如明天贏了，就會找人一起慶祝吧。」

前兩場還沒把自己「第四節先生」身手打出來的陳子威認為，大家在季後賽首輪狀況都很好，暫時無須他挺身而出，「不過我也希望明年就可結束首輪，這對我們氣勢有很大幫助，就算我宣告退役了，我還是擁有爭冠的欲望。」

(中時電子報)