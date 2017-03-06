彰化磺溪美展徵件 北上發英雄帖

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彰化縣「磺溪美展」邁入第18屆，今年特別到台北舉辦徵件記者會，邀請立體工藝、油畫水彩、書法等各界好手一同響應，總獎金超過200萬。（陳燕珩攝）

全台藝術家看過來！彰化縣「磺溪美展」邁入第18屆，歷年有不少優秀作品，今年特別到台北舉辦徵件記者會，邀請立體工藝、油畫水彩、書法等各界好手一同響應，總獎金超過200萬。彰化縣文化局長陳文彬說，希望透過到台北廣發「英雄帖」，將彰化地方美展推向全國性藝術平台。

磺溪美展開辦18年，分為立體工藝、數位藝術、書法篆刻、油畫水彩、水墨膠彩及影像攝影等6大類別，每年還會從各類首獎中選出一名「磺溪獎」得主，隔年由文化局安排舉辦個人主題展，推廣創作者作品。特別的是，去年立體工藝類磺溪獎由台中監獄收容人獲得，證明藝術能撫慰人心。

今年徵件記者會特別移師台北舉辦，陳文彬說，彰化縣是台灣歷史最悠久的縣市，文化底蘊非常深厚，地方藝術能量興盛，也培養出不同的創作方式，今年希望以台北為平台，邀請各界好手到彰化來展現藝術能量，讓磺溪美展成為全國性的舞台。

作為東道主的北市文化局長鍾永豐表示，彰化在工藝深度、文資保存上，對台灣影響深遠，盼雙方未來可以有更多合作交流；曾多度擔任評審的畫家施並錫則說，希望透過磺溪美展，讓更多人進一步認識彰化，把在地價值推展出來。

磺溪美展將在3月24日到4月5日辦理徵件，各類首獎獎金10萬元、優選獎、新人獎獎金3萬元，今年更首度提高「磺溪獎」獎金到40萬元，詳情可上徵件專區查詢。

(中時)