中州科大保健食品研發檢驗中心 通過TFDA標準認證
中州科技大學保健食品研發暨檢驗中心，最近正式通過衛生福利部食藥署TFDA實驗室標準的認證，不僅將可以協助食品業者建立快速、精確的食品追溯系統，食品消費市場也多了1道安全防線。
中州科大校長曾慶瀛指出，國內食安事件頻傳，該校為配合國家產業發展政策以及區域特色產業發展，同時落實保健食品開發的完整專業技術及檢驗分析能力，2009年即耗資逾1億元成立保健食品研發暨檢驗中心。
中心主任鄭明清說，該中心從原料篩選、製備、萃取濃縮到各種不同劑型的產品開發，建構有完整設備，包括原子吸收光譜儀、氣相層析儀、氣相層析質譜儀、胺基酸分析儀、高效能液相層析儀(H及液相層析質譜儀等，是產品品質管控分析的利器。
曾慶瀛表示，中州科大保健食品研發暨檢驗中心繼2012年通過財團法人全國認證基金會實驗室的認證後，今年再取得衛生福利部TFDA實驗室標準認證，代表該中心的檢驗報告符合衛福部「非追不可」的食安溯源登錄系統要求。
(中時)
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