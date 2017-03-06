借鏡日本OUTLET PARK 林佳龍邀請三井加碼投資台中

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三井不動產株式會社 執行役員大林修（左起）說明三井幕張OUTLET PARK開發及經營經驗，台中市長林佳龍邀請三井加碼投資台中。（盧金足攝）

台中市長林佳龍6日到日本參訪東京千葉縣的幕張OUTLET PARK，邀請三井加碼投資台中，三井不動產株式會社執行役員大林修表示，看好台中，鄰近有很多縣市來消費，林佳龍表示，台中港區三井OUTLET PARK今年七月動工，預計明年底開幕營運。

林佳龍今天率領訪問團參訪日本三井不動產集團位於東京千葉縣的幕張OUTLET PARK，由於該購物中心緊鄰東京灣，可做為台中港三井OUTLET PARK的開發範本，極具參考價值。

林佳龍邀請三井加碼投資台中外，市府加強周邊招商及整體規畫，結合高美濕地、梧棲漁港等觀光亮點，讓港區成為「商務觀光特區」，帶動區域經濟發展。

三井集團斥資50億元，在台中港打造中台灣最大規模的OUTLET PARK，林佳龍說，這是市府團隊與台灣港務公司「市港合作」招商的首要成果，從去年3月底前往日本三井集團總部，與取締役社長菰田正信共同宣布投資案，到9月見證港務公司與三井進行土地簽約，市府全力協助持續協助行政流程、許可，協助協調各項投資障礙，就是希望這項開發案能順利完工開幕。

林佳龍強調，台中港三井OUTLET PARK目前已通過交通影響評估、取得用水同意函，正進行環境影響評估，待審查大會通過後，5月底前可取得建照及使用執照，預計7月份動工，明年底完工後。

台中港三井OUTLET PARK將打造集結海景餐廳、電影院的國際級購物休閒娛樂設施，可望成為全台灣首座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂的海港購物中心，林市長同時也邀請三井加碼投資，為海線帶來創造就業機會，吸引更多企業到台中港投資。

(中時)