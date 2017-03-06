花蓮反毒展 模擬上癮後蒼老憔悴
花蓮地檢署去年度偵辦一、二級毒品案件計1500餘件，依全縣33萬人換算吸毒人口，相當於每200人就有一人吸毒！為防制毒品蔓延，花蓮文創園區舉辦「多媒體互動毒品展」，其中仿真毒品氣味模擬器，吸引許多民眾爭相試聞，大聲驚呼「原來這就是大麻味！」
花蓮縣政府與中國信託反毒教育基金會共同主辦「識毒，你所不知道的毒品真相」多媒體互動毒品特展，今天上午在花蓮文創園區D9展館進行開幕，其中斥資200多萬的虛擬實境裝置，呈現模擬吸毒後迅速蒼老、憔悴，臉上滿布毒瘡的真實畫面，讓拍照體驗民眾驚呼連連。
最受民眾歡迎的「仿真毒品氣味模擬器」，按下按鈕就會冒出陣陣濃煙，產生模仿K他命及大麻氣味，吸引不少好奇民眾爭相試聞，體驗民眾說，K他命聞起來有塑膠的刺鼻味，而大麻氣味有點像肥皂，雖是仿真氣味，但一聞到還是心跳加速，直覺要捏鼻閉氣。
花蓮縣藥毒癮新收列管個案逐年攀升，自2014年326人，截至去年底已達513人；花蓮地檢檢察長黃和村表示，檢方去年即偵辦1500件一、二級毒品案，相當於平均每200名花蓮人，就有一人吸毒，其中還不包含年輕人常見的三級毒品愷他命，顯見毒品氾濫問題相當驚人。
中國信託反毒教育基金會執行長張治平說，花蓮是目前推動反毒特展的第11站，除了將拘留所搬至展場，真實感受失去自由滋味，並透過藥癮者生活紀錄片、吸毒者真情告白的影像告解亭，盼能透過深入淺出的宣導方式，讓社會大眾真正的認識毒品，進而拒絕毒品。
(中時)
關鍵字：毒品
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