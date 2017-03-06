路口設4G Free WiFi 南市交通局籲開車、騎車不要用

台南市交通局利用路口紅綠燈控制箱建置的4G WiFi系統。（洪榮志攝）

台南市積極打造智慧城市，交通局率先利用路口紅綠燈控制箱建置4G WiFi系統，引起網友在臉書質疑易引發車禍。交通局強調，4G WiFi只是提供民眾或遊客即時上網蒐尋所要資訊的便利服務環境，民眾仍應遵守相關交通法令，開車、騎車不要分心使用所有電子通訊產品，確保自身及他人的交通安全。

交通局局長林炎成指出，台南市於2015年正式啟動台南4G智慧城市旗艦計畫後，交通局已完成建置1200處路口紅綠燈的4G Free WiFi，並於今年1月起全面開啟服務。此項服務是為提高台南市無線上網覆蓋率，提供市民及外來遊客一個友善網路環境，並感受到4G帶來的便利，同時也能體會台南的進步。

林炎成呼籲民眾，在體驗便利服務之餘，仍需注意自身安全及遵守相關交通法令規定；依道路交通管理處罰條例規定，開車或騎車違規使用相關電子通訊產品，將可處罰1000元至3000元罰金，建議車輛駕駛應先停靠車輛，並確認不影響交通安全後，以及行人須先注意周遭交通安全，才能於定點使用，以保障自身及他人安全。

林炎成表示，目前台南市已在市區1200處路口建置4G Free WiFi熱點，下半年起將再增加400處路口；如果使用上有任何問題，可撥打24小時客服專線0800-080-148立即處理。

此外，大台南公車也將陸續更新及建置啟用400台4G公車車機、904組4G智慧站牌，屆時將可提供更多4G Free WiFi供乘客使用，擴大服務範圍。

(中時)