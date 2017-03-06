8縣市赴日行銷農產 業績預計增2成
農委會與地方攜手赴日行銷，規模創新高，今年委託高雄號召，邀新北、台中、雲林、嘉義縣市、台南、屏東共赴「東京國際食品展」；農委會主委林聰賢說，這次特別以「台灣」為國家品牌，凸顯「安心、安全、放心」，提升台灣農特產優質印象。
2年前，南台灣5縣市長聯袂赴日參與「FOODEX JAPAN 東京國際食品展」，今年共8縣市首長或副首長參展，行銷台灣農產，今日委託高雄市政府籌畫的聯合行銷記者會上，包括駐日代表謝長廷、外貿協會董事長黃志芳等人均到場關心。
高雄市長陳菊表示，這次台灣縣市參與東京食品展規模，為歷年之最，且台灣館參展廠商數多達129家，比去年成長15%，6日更舉行8縣市聯合行銷記者會造勢，盼發揮整體力量，預期今年業績成長2成以上。
她說，台日經貿往來頻繁，以高雄為例，包括「高雄海味」的鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚等高雄5寶，以及「高雄首選」的香蕉、鳳梨及玉荷包都是每年台日貿易重要品項，高雄會持續推動安全農業，讓高雄物產在世界發光。
林聰賢則表示，日本長久以來都是臺灣最友好、彼此信賴的貿易夥伴，尤其是在農產貿易與農業合作方面，兩國關係更是密切。因此，我國政府長期以來致力建構臺灣農產品具備「供貨穩定」及「品質確保」的外銷供應體系，希望提供各國消費者優質與安全的臺灣農產品，也是本人能給予日本採購者的安心承諾及信心保證。
今年農委會特別整合相關縣市政府的資源，以「臺灣」為國家品牌，結合各縣市農產特色，以「安心、安全、放心」為訴求，提升日本與各國買家對臺灣農特產品及產業的優質印象。
(中時)
關鍵字：東京國際食品展
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