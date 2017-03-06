品保協會公布第二波國旅卡推薦行程

國旅卡第二波推薦行程記者會，品保協會理事長許晉睿致詞。（廖德修攝）

觀音旅行社董事長鄭淑勻推出無障礙旅遊路線。（廖德修攝）

旅行業品質保障協會今天公布第二波國旅卡推薦行程47條，理事長許晉睿強調，在蝶戀花事件後，業者設計行程時都會考量品質優先、安全第一。像這次入選的行程，如果路線太遠，都會考慮到多元交通工具的搭配，不會讓遊覽車司機超時開車。

這次入選的行程中還增加了銀髮族、無礙障旅遊兩個區塊，各有4條路線入選。有關銀髮族旅遊的部分，品保協會旅遊品質督導委員會主任委員何顯騏表示，像飲食、行程都要特別考慮，如餐食要少鹽、少糖、少油，行程的節奏則需放緩，定點時間拉長，避免過於緊湊，才能顧及銀髮族的健康和體力負荷。

無礙障旅遊方面，觀音旅行社有3條路線入選，包括苗栗歷史人文山水一日遊、野柳地質公園+北海岸+三芝兩日遊等。董事長鄭淑勻本身也是身障人士，曾獲選十大傑出青年、十大傑出女青年。她表示，推動無障礙旅遊已有19年，以前台灣的無障礙設施不足，客觀環境對身障人士也不夠友善，只能帶著他們往國外旅遊。

鄭淑勻說，大概從2008年起國內開始修法加強無障礙設施，對身障人士是一大福音，而她一直是抱著幫他們圓夢的想法來推動無礙障旅遊。其實這次入選的行程去年就已經推出了，也很受身障朋友的歡迎，如今進一步獲得品保協會的推薦，因此她更鼓勵身障朋友要多出來走走。

由於蝶戀花事件，業者設計行程特別加強安全、提升品質，費用也有所提升，一日遊大概在1500元至3千元不等，過夜行程約需5、6千元。何顯騏解釋，主要是吃、住、行的品質和安全性都提高了，且國旅不應只是廉價旅遊，相信消費者也能認同。

(中時)