新聞深喉嚨》失蹤→被捕 台人「行騙天下」沒下限？

新聞深喉嚨

兩名年輕女孩上週間驚傳在韓國打工失蹤半月，母親泣訴，懇求政府與國人協尋，一度還被懷疑恐遭不測，沒想到上週末案情大逆轉，原來這兩名年輕女孩是被詐騙集團「外派」到了韓國當「車手」，遭到韓國警方逮捕！「超展開」的結局，不只讓全體國人又再度因為台灣人「行騙天下」的臭名而尷尬，最令國人匪夷所思的，恐怕是女兒跑到韓國去當詐騙集團，母親渾然不知？而兩名台女在2月中旬就已被捕，我國竟然直到3月初，半個月後才知道她們下落？

對此，外交部長李大維6日在立法院備詢時說，兩人應訊時並未使用真名，外交部「要如何掌握呢」？奇怪了！難道外籍人士在台灣犯案，隨便唬弄個「化名」，台灣警方難道就接受了？而韓國警方若是有查證，外交部還可以整整兩週都搞不清楚狀況，李大維你還好意思反問「要如何掌握」？你這部長要不要換個「能掌握」的來當啊？

過去一年來，台灣人「行騙天下」的足跡，已經踏遍歐亞非三大洲，包括肯亞，馬來西亞，柬埔寨，紐西蘭，亞美尼亞，西班牙與韓國！但當初在「肯亞案」爆發時一個個凶神惡煞的民進黨與時代力量立委們，在馬前總統卸任之後，就一個個全都「龜縮」了起來，再也不曾吭聲。黃國昌，昔日宣稱自己一個晚上讀完肯亞法律，如今又累積了馬來西亞，柬埔寨，紐西蘭，亞美尼亞，西班牙，再加上韓國，黃國昌你到底還要幾個晚上才能讀得完這些國家的法律？才能再展現你昔日「戰神」風采，否則，詐騙案對你來說，就只是個雙重標準的「作秀標的」啊？認證你只是藉「人權」知名，行「鬥爭」之實啊？

上週蔡總統補提名了11名監委，引爆民怨質疑，你民進黨在野時不是主張廢監察院與考試院嗎？怎麼自己執政了，一個位子都不能空著，全得塞進自己人「提好提滿」？而其中，又以監察委員被提名人之一的陳師孟，其言行更令人不敢恭維。陳師孟過去也曾主張廢考監院，卻又唾面自乾地接受被提名，而輿論質疑了之後，陳師孟又搬出一套說詞來自圓其說，說什麼「監察權說不定可以拿來廢物利用，所以暫時不該廢」。而他真正意圖，是要「清除辦綠不辦藍的法官」、是要「清除迫害綠營政務官，迫害陳水扁，迫害前交通部長郭瑤琪、迫害這麼多大家敬重的政務官的法官及檢察官」。原來，民進黨執政，最基本的司法獨立，連裝都不用裝了？

2月下旬，全國農會改選，當天開始投票不到半小時，民進黨籍的雲林縣立委蘇治芬就在臉書動態Po文，說：「老天！今天是買票日？早上情報進來，雲林縣水林鄉…元長鄉對手在買票。請檢調速查」，遭質疑：「有證據就提供，不要在臉書上放炮」，沒想到蘇治芬竟然回應：「正常人不會要求我拿出證據」。沒想到事隔近兩週，檢調真的查出了有人賄選，卻是時代力量立委洪慈庸！她的特助王朝坤，以及服務處志工詹進興，涉嫌買票賄選，裁定各以20萬元交保。事發後，洪慈庸的回應也很妙，說這兩人都是「無給職」，是「個人行為」，還一副旁觀者的口吻要檢調「勿枉勿縱」。說好的「政壇小清新」呢？立委幹不到一年就跟原本自己指控的地方派系沒什麼兩樣，裝無辜就能過關？

伊拉克傳媒引述尼尼微省政府的消息人士，指「伊斯蘭國」領袖巴格達迪2月底以「告別演說」（farewell speech）為題，在戰地向IS成員發表演說，命令他們逃出摩蘇爾市區，躲藏在山區，若任何成員遭伊拉克軍包圍，就應發動自殺式炸彈襲擊，與政府軍同歸於盡。伊拉克政府軍自去年10月起，向摩蘇爾發動攻勢，並於本年1月底奪回東部地區。最新消息指，伊軍於3月初已奪回摩蘇爾西部最後一條的主要道路。該道路連接位於泰勒阿費爾市的另一個IS據點，並通向敍利亞。政府軍將領稱，攻下道路等同將所有IS分子困在城內。同時間，一支疑似出自伊斯蘭國（Islamic State）的錄影帶也曝光，除顯示維吾爾族戰士在伊拉克受訓，還誓言將插旗中國大陸、要讓大陸「血流成河」。這兩個訊息可信嗎？該怎麼看待？一旦「伊斯蘭國」真的「化整為零」，會否在全世界造成更大威脅？

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(中時電子報)