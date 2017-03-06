屏東首座小劇場開幕，上半年焦點節目出爐

屏縣首座實驗劇場開幕啟用，盼給觀眾不同以往的感官享受。（林和生攝）

屏縣首座實驗劇場開幕演出《小人物狂想曲》，將拉近演戲與看戲距離。（林和生攝）

全屏東第一座實驗劇場於屏東演藝廳正式開幕啟用，不同以往的大型表演場域，小劇場拉近與觀眾距離，透過演出者精湛技巧，期望呈現於國境之南難得一見的感官饗宴。

屏縣府文化處長吳錦發表示，屏東擁有能容納千人以上的演藝廳與座位數達800人的藝術館，但部分傳統戲曲與兒童劇，在大型表演空間無法呈現出的細節，可以透過小劇場的高互動性彌補，已經期待表演者帶來的演出，會讓現場有意想不到反應。

首場演出將由表演家合作社劇團挑大樑，以小人物為主角，構思《小人物狂想曲》的4段故事，在輕鬆幽默的100分鐘表演中，與觀眾分享生活的酸甜苦辣與平凡幸福。

劇團藝術總監張漢軒指出，為讓小劇場特性完全展露，表演者將在觀眾周圍進行演出，民眾可以隨時感受到驚喜及期待，且4個篇幅陳述親情、友情及愛情，都是真人真事改編，要讓演戲與看戲之間沒有距離。

另外配合兒童婦幼節日到來，實驗劇場4月更安排古典音樂的親子推廣活動，包括巴洛克音樂與歌劇，大鍵琴器樂等，透過導聆、體驗、影片與有獎徵答等活潑方式，讓全家大小度過歡樂的親子時光，也增進孩子的美學素養與心智專注力。

文化處已經公布上半年焦點節目，包括「阿嬤，笑一個」、「巴洛克歌劇示範音樂會」、「大鍵琴寶寶親子音樂會」、「兒童音樂講座」等。

(中時)