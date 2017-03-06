核電廠除役後核廢料怎辦？台電董事長朱文成：傾向集中式存放

台灣3座核電廠將於明年起陸續除役。核廢料將何去何從？經濟部長李世光今表示，可行方案和最終封存地點仍在評估階段，目前規劃不會放到3座核電廠內。台電董事長朱文成也指出，現階段台電對於核廢料最終處理是傾向採集中式存放。

多位立委質疑未來核廢料放置於採集中儲存，還是移至現有3座核電廠存放。李世光強調：「目前沒有規劃放到3座核電廠內」。朱文成稱，台電會提出幾個可行方案交由經濟部評估，若確定採集中存放方案後會舉辦公聽會、評估幾個可能存放點。

日前有媒體報導核一、核二和核三廠核廢料改成室內乾貯，所需經費需增加1,200億元，朱文成澄清，關於核廢料儲存部分，去年3座核電廠核廢料室內乾貯經費已入庫，增加約280億元。

台電發言人助理林盈吉補充，核廢料由室外轉室內乾貯總計將增加311億元，剩下30億元會在日後補足。目前室內乾貯部分已完成核一廠一期工程，但尚未投入正式使用。

林盈吉稱，3座核電廠的室內乾貯計劃將用於存放射性較強的高階核廢料，若最終確定把核廢料集中存放，這些室內乾貯即完成其「過渡性任務」。

至於台電去年盈餘800多億元是否會挪用作為核後端處理經費？能源局局長林全能表示，依照今年通過的「電業法」，105年超收盈餘部分如何運用，要等電價審議委員會評估後再做決議。

目前台灣尚在正常運轉的核電機組僅核一廠2號機，以及核三廠1、2號機。核一、核二廠是否會提前除役？朱文成表示，核一廠2號機會比預期稍早停轉，在今年6月就會池滿停轉。

(工商)