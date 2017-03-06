彭坤炎漆藝作品獲日本文部科學大臣賞　謝文進特邀祝賀

新竹市議長謝文進，6日特邀他到議會分享榮耀及喜悅，致贈花束祝賀。（郭芝函攝）

漆藝家彭坤炎上月23日以「波響」榮獲日本第24回漆之美展文部科學大臣賞，為日本漆之美展24年來第1位得獎的外國人，與他多年好友的新竹市議長謝文進，6日特邀他到議會分享榮耀及喜悅，致贈花束祝賀，大讚彭坤炎不僅是台灣之光，更是新竹之光。

彭坤炎1986年從事漆藝創作以來，就經常是世界各地知名大奬的常客，尤其他特別重視日本藝術界，因為日本被視為將漆藝發揚光大的漆器大國，對漆藝作品有很高的要求與標準，得獎作品「波響」，在日本全國參賽作品中脫穎而出，獲得評審一致青睞，一舉拿下日本內閣文部科學大臣賞。

14歲就從事唐木家具（摺漆）塗裝工作的他，在台灣還是代工王國的時候，見證家具業的興盛，但如同許多夕陽產業一樣，台灣家具業後來也面臨產業外移、逐漸衰敗沒落。面對這樣的大環境，彭坤炎成功將「技術變藝術」，開始鑽研漆藝作品，大量研讀漆藝品相關資訊，並在世界各地觀摩學習交流，展開他的漆藝人生。

他自創堆漆技法費工耗時，1件作品往往要花上10個月，甚至1年或1年以上才能完成，精神可畏，在日本將近20年每年受邀出品參展在日本東京明治神宮舉辦的漆の美展，1997年榮獲獎勵賞、2006年榮獲日本漆工協會會長賞、2010年榮獲林野廳長官賞，今年再榮獲文部科學大臣賞，創作作品受到多位日本漆藝大師評審的肯定，是日本漆之美展24年來第1位得獎的外國人。

(中時)