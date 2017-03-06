許志堅判刑10年 新北市府：中止相關開發案
新北市前副市長許志堅前年遭控收受建商賄賂，涉貪758萬餘元，遭台北地檢署起訴。台北地方法院今日判許志堅10年有期徒刑。對此，新北市府發言人張其強表示，新北市府在司法單位調查後，即針對許經手過的都更案全面清查。判決定讞前，市府仍會持續中止後續開發程序。
張其強表示，廉潔是每個公務員最重要，也是最基本條件。新北市府自司法單位開始調查後，隨即針對前副市長許志堅曾經手的所有都更案件清查，並立即停止涉案2家建設公司後續開發審查。他也強調，目前全案仍在司法訴訟中，判決定讞前，市府將持續中止後續開發程序。
(中時)
關鍵字：許志堅
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