蔡丁貴308仍要拆銅像 基隆市府：不歡迎

自由台灣黨主席蔡丁貴2月27日率領近百位民眾前往基隆，試圖強拆基隆舊火車站前蔣介石銅像遭阻，期間警民爆發衝突，同時造成市區交通嚴重癱瘓，蔡丁貴日前揚言，「基隆的228」也就是3月8日再到基隆抗議，但市府昨天表示，不歡迎蔡丁貴來基隆抗議造成民怨。

昨天基隆市議會召開臨時會議，議員張芳麗除強烈抨擊蔡丁貴的行為撕裂社會、並造成市區交通大亂的行為外，同時也提出緊急動議案，要求市長林右昌報告227當天，市府到底做了什麼處置？不過實際上林右昌當周前往國外參訪，市府「群龍無首」並無處置措施，最後獨留警方面對抗議群眾，更傳出因抗議群眾不理性的行為，造成多名員警因此受傷。

在議場內當下藍綠議員為此吵成一團，藍營議員認為市長出國，市府竟無落實代理人制度，容許蔡丁貴未經申請集會遊行情形下，在基隆市「大吵大鬧」；綠營議員則認為乾脆將蔣介石銅像移除，免得類似的228陳情抗議每年一再上演。

但討論到最後，是否移除舊火車站前的銅像仍然沒有共識，但市長林右昌質詢中指出，蔡丁貴揚言3月8日還要再來基隆，是相當不恰當的事，正因那天是基隆的228，是屬於所有受難者家屬的紀念日，同時也是追思、哀悼的日子，如果蔡當天來抗議，是相當不尊重受難者家屬的行為，隨後撂下重話「我們不歡迎他」，要求蔡丁貴三思而後行。

(中時)