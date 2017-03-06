民富國小管樂團　勇奪全國學生音樂比賽冠軍

新竹市民富國小管樂團，5日赴基隆參加全國學生音樂比賽，勇奪全國冠軍。（郭芝函攝）

新竹市民富國小管樂團，5日赴基隆市參加年度全國音樂比賽，從團體組846隊、10縣市中脫穎而出，勇奪「國小團體A組管樂合奏」全國特優冠軍，更創下成立20年來最好成績，賽後團員紛紛喜極而泣，期望日後再接再厲，繼續為新竹市爭光。

現場一公布成績，法國號樂手陳靚安，以及打擊樂手林紫筠，眼眶不禁泛淚，但心中無比喜悅，他們表示，樂團不僅課後要練習，也利用假日加強，雖然手指頭都瘀青、長繭，仍堅持下去。打擊樂手吳冠柏也說，打鈸打到到手指磨破皮，繃帶包了又包，但「這都是光榮的紀錄！」

「大家真的很棒！」民富國小校長胡如茵表示，管樂團20年來，首次獲全國特優第1名，一路走來酸甜苦辣，尤其許多團員都是加入社團後，才開始接觸樂器，平時除每周固定1次分部和合奏課程外，師生還主動利用午休、課餘時間練習，為讓1段樂句熟練，反覆琢磨2、3小時更是常態。

市長林智堅相當肯定同學成績，林智堅表示，市府積極推廣音樂教育，從小培養孩子美感能力，並結合民間資源，推動各項音樂展演活動，提升校園美感素養，民富國小拿到冠軍，「20年磨一劍」真的很不簡單，盼未來賽事，新竹市各校代表都能屢創佳績，再破歷年紀錄。

(中時)